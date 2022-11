Nick Carter lloró en el escenario luego de la muerte de su hermano Aaron Carter

Justo un día después de que se revelara que Aaron Carter había fallecido, Backstreet Boys realizó un concierto en Londres y su hermano Nick Carter no pudo contener las lágrimas en el escenario.

Después de tocar "No Place" durante su concierto del domingo 6 en el O2 Arena de Londres, las pantallas gigantes mostraron imágenes del fallecido artista y Nick Carter lloró abrazado a sus compañeros.

"Esta noche tenemos el corazón apesadumbrado porque ayer perdimos a uno de los miembros de nuestra familia, y solo queríamos encontrar un momento en nuestro show para reconocerlo", dijo Kevin Richardson.

Y agregó: "El hermano pequeño de Nick, Aaron Carter, falleció ayer. Es parte de nuestra familia. Les agradecemos por todo el amor y los buenos deseos y todo su apoyo".

Most emotional moment of the Backstreet Boys concert so far. They made a speech about Aaron Carter.

Not a dry eye in the o2. pic.twitter.com/YBpTz6neVc