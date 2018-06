NOFX fue vetado en Estados Unidos tras polémicos dichos en Las Vegas

El grupo punk NOFX aseguró estar sufriendo un veto en Estados Unidos a raíz de sus polémicos dichos durante un show en Las Vegas, donde hicieron referencia a la masacre ocurrida en 2017 durante un festival de música.

En aquella oportunidad, el vocalista Fat Mike y el guitarrista Eric Melvin sostuvieron un diálogo sobre el escenario en el que se burlaban de las víctimas del tiroteo. "Supongo que solo te disparan en Las Vegas si estás en una banda de country", dijeron en referencia al estilo musical del evento donde ocurrió el atentado.

Sus declaraciones les valieron una ola de críticas, por lo que tuvieron que salir a pedir disculpas públicas. Sin embargo, las consecuencias no se detuvieron ahí.

A través de su cuenta de Instagram, Fat Mike denunció que todos los shows que tenían agendados en Estados Unidos fueron cancelados por esta polémica. "Efectivamente nos han baneado en nuestro propio país. Esta no es nuestra opción, si no que es nuestra realidad", escribió.

"He hecho todo lo posible para volver a EE.UU., pero mucha gente no quiere que eso pase. Realmente apesta. Nos equivocamos, pedimos disculpas y tenemos que sufrir las consecuencias. Tal vez no sea justo, pero nadie dijo que la vida también lo sea", concluyó.