Nueva música: los estrenos de este viernes 29 que debes escuchar

Último viernes de enero llega con nuevas canciones de artistas nacionales e internacionales, entre ellos adelantos de nuevas producciones.

Desde la colaboración de Selena Gómez a lo nuevo de Paty Cantú, acá los lanzamientos destacados de este viernes 29.

Rag'n'Bone Man - "All You Ever Wanted"

The Killers - "C'est La Vie"

Selena Gomez y Rauw Alejandro - "Baila Conmigo"

Cazzu y Dylan Fuentes - "Tu verdad"

Zoé - "Velur"

Paty Cantú y Lasso - "Odiarte"

Ania Ivania - "Horas Pálidas"

Guaynaa - "Monterrey"