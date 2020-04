OMS organiza ecléctico festival musical vía streaming

La Organización Mundial de la Salud anunció la realización de un particular festival de música vía streaming para este 18 de abril, el cual busca tributar a los trabajadores de la salud que enfrentan la pandemia del Covid-19.

El ecléctico cartel, que fue curado por la cantante Lady Gaga, contempla participaciones de Paul McCartney, el cantante de Pearl Jam Eddie Vedder, Alanis Morrissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, J Balvin, Elton John, el actor Idris Elba (contagiado de coronavirus), Maluma y Stevie Wonder, entre otros.

Además de su emisión en streaming, el evento será transmitido el 18 de abril a través de varias cadenas de televisión en Norteamérica. Un día después la BBC lo emitirá en toda Europa.

"Mientras celebramos los heroicos esfuerzos de los trabajadores de la salud comunitarios, 'One World: Together At Home' (el nombre del evento) pretende servir como fuente de inspiración y dar aliento en la lucha global para terminar con el COVID-19", dijo Hugh Evans, CEO de Global Citizen, la fundación que año a año realiza festivales gratuitos en Estados Unidos.

El especial programa no solo tendrá intervenciones de los artistas, si no que además destacará las historias de los trabajadores sanitarios del mundo y mensajes de personas que han sido tratados por ellos.

⭕️ We’re excited to announce One World: #TogetherAtHome, a global broadcast on April 18, curated in collaboration with @LadyGaga and featuring your favorite artists and comedians — all in support of the @WHO and healthcare workers on the frontlines of the COVID-19 crisis. (1/7) pic.twitter.com/ZspKXtmd2V