Otros caídos: festivales Reading y Leeds cancelaron su versión 2020

Los festivales hermanos Reading y Leeds, que se realizan en Inglaterra, anunciaron la cancelación de su versión 2020 fijada para fines de agosto debido a lo que ha generado el coronavirus.

Ambos eventos se iban a realizar en simultáneo entre el 28 y 30 de agosto, con un cartel que incluía a Rage Against the Machine, Liam Gallagher, Two Door Cinema Club, Migos y Run the Jewles, entre otros.

"Hemos estado monitoreando de cerca esta situación sin precedentes, y teníamos la esperanza de poder ofrecerle el mejor festival en agosto, algo que esperamos en estos tiempos extraños y confusos", dijeron los organizadores.

"Sin embargo, ha quedado claro que simplemente no es posible que el festival de este año siga adelante. Queremos extender nuestra gratitud a nuestros equipos, artistas y socios que trabajan tan duro cada año", expresaron.