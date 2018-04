Pablo Milanés: El ser humano normal no debería dedicarse a la política

Ya está acostumbrado, es parte de sus tantos reencuentros con nuestro país. El trovador cubano Pablo Milanés regresa a Chile para presentarse en Santiago y Valparaíso, respectivamente.

En la capital lo hará este 5 de abril en el Teatro Teletón, mientras en la ciudad del puerto estará presentándose en el Teatro Municipal el viernes 6.

Con un formato más íntimo y en compañía de Inti-Illimani, el artista reflexionó en Cooperativa sobre lo que significa estar de regreso. "Chile se está convirtiendo en un casa para mí, porque estoy yendo continuamente. Hay muchos lugares donde puedo ir con una recepción maravillosa", señaló.

Y esta vuelta lo tendrá compartiendo escenario con la histórica agrupación chilena, vínculo que especifica va más allá. "Es un grupo con el cual participé hartas veces, inclusive antes de 1973. Tengo mucha amistad, mucha relación con ellos; es una hermandad histórica. Para mí es muy familiar encontrarme con ellos y compartir dos o tres canciones en el escenario", dijo.

Milanés llegará luego de cumplir 75 años el pasado mes de febrero, todo un hito que sin embargo, deja claro que no impide seguir sintiéndose vital. "75 años no es nada, porque me siento joven, he tenido 27 operaciones en mi vida, de diversas cosas. Estoy bien, estoy vivo, viajo, tránsito por cualquier pueblo y eso es lo que me encanta y así moriré", apunta convencido.

Finalmente, siempre pensando en sus presentaciones en Chile, deja claro lo complejo que es seleccionar su repertorio. "Tengo que dejar muchas canciones de lado, y me resulta doloroso, porque cuando estoy haciendo el orden, se convierte en una selección muy dolorosa", comentó.

Alejado de los temas políticos

Además de sentirse joven a pesar del paso del tiempo, el trovador cubano es enfático en dejar clara su postural actual sobre política. Si en el pasado era un ferviente opinante, hoy busca alejarse.

"Hay cosas más esenciales en la vida para hablar. El ser humano normal natural no debería hablar de política, mucho menos dedicarse a la política. Entonces he dejado los comentarios sobre la política en general", cerró.

Las entradas para ambos conciertos se pueden adquirir por sistema Ticketek. En el caso de Santiago, los precios de las entradas van de 12.000 a 64.000 pesos, y para el show en Valparaíso, los tickets tienen un valor de 12.000 a 48.000 pesos.