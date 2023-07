Paramore se suma a la gira internacional de Taylor Swift

La cantante estadounidense Taylor Swift añadió 14 fechas más al próximo tramo europeo de su gira "The Eras Tour" en 2024, en la que además contará con la banda Paramore como teloneros.

"¡Hayley (Williams, cantante de la banda estadounidense) y yo hemos sido amigas desde que éramos adolescentes en Nashville y ahora disfrutaremos juntas de esta gira europea el próximo verano!", desveló la propia artista en un mensaje en redes oficiales.

A la lista de conciertos que comenzarán el 9 de mayo en París, se sumarán otras citas como la de un tercer concierto en la capital francesa el 12 de ese mes, un tercero en Estocolmo el día 19 y un segundo en Lyon (Francia) el 3 de junio.

Igualmente en Reino Unido amplía sus compromisos con un tercer concierto en Edimburgo el 9 de junio, otro más en Liverpool el 13 del mismo mes y otro en Londres el día 23, con lo que ya serían seis los que celebrará en la capital británica, donde concluirá el "tour" el 17 de agosto.

Se completa la lista de incorporaciones con Dublín (tercera fecha el 30 de junio), Milán, en Italia, (segunda el 14 de julio), la ciudad alemana de Gelsenkirchen (otras dos más los días 17 y 19 de julio), Varsovia (tercera fecha el 1 de agosto) y Viena (también tercera el 8 de agosto).

Really can’t contain my excitement because… we’re adding 14 new shows to The Eras Tour. And I get to travel the world doing shows with @paramore!! Hayley and I have been friends since we were teens in Nashville and now we get to frolic around the UK/Europe next summer??? I’m… pic.twitter.com/kl1aijxR2o