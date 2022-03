Pareja viajó a concierto de Coldplay y olvidó las entradas

La historia de una pareja mexicana que viajó más de 900 kilómetros para ver a Coldplay tocar en vivo se volvió viral en TikTok, pues olvidaron las entradas en su casa.

Las mujeres se dieron cuenta cuando ya iban a tomar el avión desde Ciudad de México a Monterrey. Allí decidieron que lo mejor sería que una de ellas viajara como lo tenían planificado, mientras la otra se devolvía a buscar los tickets.

En ese momento quedaban menos de 24 horas para el show y la joven que tomó el vuelo, Miriam Bueno, compartió un video desesperada por la insólita situación: "Quisiera que fuera broma, pero no", escribió.

Mientras tanto, la novia de Miriam se quedó en el aeropuerto esperando que un chofer de Uber le llevara las entradas, que fueron enviadas por la madre de una de ellas.

Su aventura no fue sencilla. Pese a contar ya con los boletos, la joven en Ciudad de México no podía abordar otro avión, pues le cancelaron un vuelo y no tenía opción de comprar otro hasta la mañana siguiente, el mismo día del concierto.

Entre algunas burlas y comentarios mal intencionados, algunos usuarios de TikTok se ofrecieron a ayudarlas y hasta les dijeron que les regalaban entradas. Sin embargo, la historia tuvo un final feliz: Miriam y su pareja se reencontraron a tiempo y pudieron ir al concierto de Coldplay.