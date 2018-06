Paul McCartney anuncia nuevo disco y estrena dos adelantos

A pocos días de haber cumplido 76 años el británico Paul McCartney demostró estar más activo que nunca. Este miércoles el bajista anunció el lanzamiento de un nuevo disco de estudio y estrenó dos temas inéditos como adelanto.

El álbum, bautizado como "Egypt Station", será lanzado el próximo 7 de septiembre y marcará su primer trabajo tras "New" de 2013.

Para celebrar el anuncio el ex Beatle liberó "Come On To Me", canción que sigue con el sonido explorado en su anterior disco, y "I Don't Know", una clásica balada McCartney.

"Egypt Station" será el disco número 25 editado por el músico tras la disolución de The Beatles en 1970.