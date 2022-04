Paul McCartney compartió conmovedor recuerdo junto a Taylor Hawkins

Paul McCartney rindió tributo a Taylor Hawkins y compartió conmovedores recuerdos junto al baterista de Foo Fighters, fallecido el pasado viernes antes de un show de la banda en Colombia.

En su publicación el bajista de The Beatles recordó un par de episodios recientes junto a Hawkins, a quien definió como "no solamente un gran baterista, si no que además tenía una personalidad gigante y brillante que será extrañada por todos lo que tuvieron la suerte de vivir y trabajar junto a él".

McCartney recordó cuando en 2017 el grupo estadounidense lo invitó a grabar un tema para su disco "Concrete and gold": "Sunday Rain", una canción compuesta y cantada por Taylor Hawkins en donde requerían al británico como baterista.

"La petición venía de un grupo con dos bateristas increíbles. Fue una sesión hermosa que cimentó mi relación con Taylor y los muchachos", recordó el músico.

El autor de "Hey Jude" también revivió un episodio de 2021, cuando fue parte de la inducción de Foo Fighters al Salón de la Fama del Rock and Roll. En aquella ocasión los acompañó con una rockera versión de "Get Back".

"Recuerdo a Taylor haciendo una poderosa interpretación en batería, nunca olvidaré esa noche. Gracias por compartir esos gloriosos minutos conmigo, Taylor", concluyó Paul McCartney.