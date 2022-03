El mundo de la música despide a Taylor Hawkins

El mundo de la música reaccionó con sorpresa y pesar ante el repentino fallecimiento de Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, la noche de este viernes en Bogotá.

Debido a su característica energía y su alegría, el percusionista se fue ganando el cariño y el respeto de buena parte de la industria. Y no solo de contemporáneos como Incubus o Blink-182, si no que también de sus héroes como Ringo Starr, Brian May y Lars Ulrich.

En las últimas horas todos ellos se han reunido en sus redes sociales para darle un último adiós a Hawkins. El guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, se limitó a publicar una foto junto al músico en uno de sus numerosos encuentros musicales.

"Esto no puede ser, estoy destrozado. Taylor, tu eras familia para nosotros. Nuestro amigo, hermano, nuestro querido niño. Dios te bendiga, te extrañaremos demasiado", fue el sentido mensaje de Brian May, guitarrista de Queen.

Por su parte, Ulrich de Metallica le agradeció por "siempre tener la sonrirsa más grande y acogedora y por iluminar cada lugar con tu energía infecciosa y tus buenas vibras".

Ozzy Osbourne, Guns n' Roses, Tom Morello, Yes, Johnny Marr, Ringo Starr, Steven Tyler y The Smashing Pumpkins, entre otros, también se sumaron a los tributos para Taylor Hawkins.

Thank you Taylor..



Thank you for always having the biggest warmest smile on your face and for lighting up every room with your infectious energy and good vibes.



(1/3) pic.twitter.com/G4SGcvHAqi — Lars Ulrich (@larsulrich) March 26, 2022

God bless you Taylor Hawkins. I loved your spirit and your unstoppable rock power. Rest In Peace my friend. pic.twitter.com/AkiRLF2L3e — Tom Morello (@tmorello) March 26, 2022

God bless Taylor peace and love to all his family and the band peace and love. 😎✌️🌟❤️🎶🌈☮️ pic.twitter.com/wn2izxn4Vd — #RingoStarr (@ringostarrmusic) March 26, 2022

Shocked n’ saddened to hear of the passing of Taylor Hawkins.He was a really great guy, drummer n’ family man. Was always great to see him!Was looking forward to seeing him n’ everyone in Daytona.Truly saddened. My deepest condolences to his family, the Foo Fighters n’their fans. — Axl Rose (@axlrose) March 26, 2022

