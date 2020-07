Paul Stanley hace un llamado a votar en las elecciones de noviembre en Estados Unidos

Paul Stanley, líder de Kiss ocupó su cuenta de Twitter para compartir una foto de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos e hizo un llamado a sus fanáticos a votar en noviembre."Pensamiento: las 13 colonias explicaron y declararon su independencia de Inglaterra el 4 de julio de 1776. Estamos en las profundidades de numerosas crisis y reflexionando sobre nuestro pasado. Su voz ahora adquiere una importancia aún mayor. Tenemos una responsabilidad con nuestro pasado y nuestro futuro. ¡El 3 de noviembre, VOTE! "

Las palabras de Paul causaron todo tipo de comentario y algunos fanáticos se mostraron en desacuerdo, criticando que él expresara sus puntos de vista y opiniones sobre cuestiones políticas.

"odio cuando las celebridades presionan sus agendas políticas", escribió un usuario de Twitter, mientras otro intervino: "Votar este año sería mucho más fácil si tuviéramos algunas opciones decentes. No puedo creer con todas las personas en esto país, estos son los dos candidatos entre los que podemos elegir. Votar se ha convertido en una tarea desagradable". Una tercera persona escribió: "Así comenzó Estados Unidos. Nuestro país ha pasado de ser el mejor a ser el peor"

Thinking-The 13 colonies explained and declared independence from England on July 4, 1776. We are in the depths of numerous crises and reflecting on our past. Your voice now takes on yet greater importance. We have a responsibility to our past and to our future. On Nov. 3, VOTE! pic.twitter.com/UYfhwePn9g