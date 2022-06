La banda Pearl Jam protagonizó un emotivo momento durante un reciente show en Berlín, donde asistió Roland Mandel, un fanático que había adquirido sus entradas para la postergada gira de 2019 y que, durante este tiempo, fue diagnosticado con ELA. Al no poder conseguir boletos para el sector de silla de ruedas, Mandel fue invitado al escenario por el grupo y le dedicaron "I believe in miracles".

