Peter Hook subió a Youtube concierto tributo a Ian Curtis

A los 23 años de edad se suicidó Ian Curtis. Fun un 18 de mayo de 1980, dejando un enorme vacío en su familia, amigos y en la música.

Líder de Joy Division, este británico también destacó por ser un poeta, además de sus labores como compositor.

En su recuerdo, su ex compañero de banda, Peter Hook, publicó en Youtube el concierto So This Is Permanent.

Se trata de un maratónico show tributo realizado el 18 de mayo en 2015 Christ Church, Macclesfield. Ahí hubo un setlist de las canciones conocidas de Joy Division, en especial, la de los discos "Unknown Pleasures" y "Closer".

Este espectáculo estará disponible solo por 48 horas contando este lunes.