Roger Waters lamenta que "gobiernos occidentales alimenten el fuego que destruirá Ucrania"

Tras varias semanas de silencio, el ex Pink Floyd Roger Waters se refirió al conflicto entre Rusia y Ucrania en una carta abierta como respuesta a una joven ucraniana.

El músico compartió en Facebook una carta que le envió Alina Mitrofanova, de 19 años, quien le pidió que se manifestara públicamente sobre la invasión rusa a su país "porque todavía no puedo entender cómo una persona, que escribió un número significativo de letras anti-guerra, no ha hablado de tragedia todavía"

"Querida Alina, leo tu carta, siento tu dolor, estoy disgustado por la invasión de Putin a Ucrania, es un error criminal en mi opinión, el acto de un gángster. Debe haber un alto al fuego inmediato", publicó Waters, que se sumó a palabras de David Gilmour días atrás.

"Lamento que los gobiernos occidentales estén alimentando el fuego que destruirá su hermoso país vertiendo armas en Ucrania, en lugar de participar en la diplomacia que será necesaria para detener la matanza. Tengan la seguridad de que si todos nuestros líderes no rechazan la retórica y participan en negociaciones diplomáticas, quedará muy poco de Ucrania cuando la lucha haya terminado", agregó.

Además de decir que "muchos líderes mundiales son gánsters y mi disgusto por los gángsters políticos no empezó la semana pasada con Putin" y recordar a George W. Bush, Tony Blair, Barack Obama y Shimon Peres, Waters también mencionó que perdió su padre y abuelo en guerras luchando contra los alemanes.

Y finalmente sentenció: "Haré todo lo que pueda para ayudar a llevar a cabo el fin de esta terrible guerra en tu país, cualquier cosa que sea excepto ondear una bandera para alentar la matanza".

