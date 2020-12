Pionero del hard rock y líder de Mountain muere a los 75 años

Este miércoles murió a los 75 años el músico e ícono del hard rock Leslie West, recordado por ser el líder de la banda Mountain y uno de los primeros guitarristas "pesados" de la industria.

El pasado lunes el artista estadounidense fue ingresado de urgencia a un hospital en la ciudad de Daytona debido a un ataque cardíaco que lo dejó inconsciente. Dos días después falleció por esta complicación.

En 1970 West estrenpo junto a Mountain el exitoso disco "Climbin!", el cual, además de su particular sonido de rock pesado para la época, incluía el hit "Mississippi Queen".

"Fue una masiva inspiración para muchos guitarristas", destacó el crítico especializado Eddie Trunk, mientras que Paul Stanley de KISS recalcó que "el sonido de Leslie podía parar a un rinoceronte de un golpe" y recordó que "era un tipo muy amable y cariñoso".

"Muy triste por su pérdida. Él era un gran guitarrista y su banda Mountain fue una de las primeras que apoyamos con Black Sabbath cuando fuimos a Estados Unidos", recordó el británico Tony Iommi.

Otros músicos como Slash, David Coverdale, Geezer Butler, Tom Morello, Joe Satriani y Peter Frampton, entre otros, también despidieron a Leslie West en sus redes sociales.

RIP Leslie West. A massive guitar influence on so many & always a blast to speak with. I knew him well. We had Leslie as the announcer on @ThatMetalShow a few seasons. He also gave me this awesome guitar. RIP to a legend & friend who will be missed. pic.twitter.com/h11n69QXz7 — Eddie Trunk (@EddieTrunk) December 23, 2020

and Leslie’s playing and sound was just superb and he was a great singer too! When they came to the UK to tour he brought a gift of a similar Gibson to what he used on stage ....he was a really nice guy and will be sadly missed. RIP



Tony Iommi 2/2 pic.twitter.com/8DBj0q7JOY — Tony Iommi (@tonyiommi) December 24, 2020

Sad to hear of Leslie West’s passing. Such a lovely bloke. He was fantastic to us when Sabbath supported Mountain on our first US tour. He came to see us at Mohegan Sun, even though he was wheelchair bound. Mississippi Queen one of, if not the, greatest riff of all time. RIP pic.twitter.com/DZ3FLWeGpQ — Geezer Butler (@geezerbutler) December 23, 2020

Rest In Peace #LeslieWest. His guitar tone on “Mississippi Queen” is hands down the BADDEST guitar tone on record. pic.twitter.com/JYSt8MDjv6 — Tom Morello (@tmorello) December 24, 2020

R.I.P. Leslie West. We had some great times together onstage and some legendary laughs everyday on tour. Thank you for all the great music. My deepest condolences to the West family. @lwestmountain pic.twitter.com/7zDljGMRk1 — Joe Satriani (@chickenfootjoe) December 23, 2020

So very sad.Leslie’s tone could stop a rhino in a full charge. Mountain sound was massive. Leslie was a warm and lovely guy. Sad. https://t.co/uuzPBiJDgh — Paul Stanley (@PaulStanleyLive) December 23, 2020