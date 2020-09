Pionero del reggae Toots Hibbert muere a los 77 años

El músico jamaiquino Toots Hibbert, considerado uno de los pioneros del estilo reggae, falleció a los 77 años tras haber sido inducido a un estado de coma hace algunos días.

A comienzos de septiembre el líder de The Maytals comenzó a tener dificultades respiratorias y fue internado en un hospital de Kingston. De acuerdo a medios locales Hibbert se encontraba a la espera de los resultados para saber si había sido contagiado de Covid-19.

Conocido por éxitos como "Pressure drop", "Monkey man" y "Funky Kingston", Toots Hibbert comenzó su carrera a comienzos de los 60 junto al grupo The Maytals, con un estilo único que mezclaba las raíces del reggae con la música negra que predonminaba en Estados Unidos en aquella época.

En 1968 acuñaron el término "reggae" en su canción "Do the reggay".

"Con gran pesar en nuestr corazón informamos que Frederick Nathaniel 'Toots' Hibbert murió pacíficamente anoche, rodeado de su familia en un hospital de Jamaica", confirmó la cuenta oficial del artista.

En agosto pasado Hibbert y The Maytals habían participado en una transmisión por cadena nacional en Jamaica en el contexto de las fiestas patrias de ese país. Este año habían estrenado su disco "Got to be tough", el cual incluía un cover de Bob Marley junto a Ziggy Marley.

"Él fue una figura paterna para mi, su espíritu está con nosotros y su música nos llena de energía. Nunca te olvidaré", escribió Ziggy en su cuenta de Twitter.

Otro que también usó sus redes sociales para despedir al legendario cantante de reggae fue el líder de The Rolling Stones, Mick Jagger, quien destacó "su poderosa voz y su entrega sobre el escenario. Es una pérdida muy triste para el mundo de la música".

It is with the heaviest of hearts to announce that Frederick Nathaniel "Toots" Hibbert passed away peacefully tonight, surrounded by his family at the University Hospital of the West Indies in Kingston, Jamaica... pic.twitter.com/zOb6yRpJ7n — Toots & The Maytals (@tootsmaytals) September 12, 2020

The Legendary Toots Hibbert has passed i spoke w/him a few wks ago told him how much i loved him we laughed & shared our mutual respect. He was a father figure to me his spirit is w/us his music fills us w/his energy i will never forget him RIP MIGHTY & POWERFUL NYAH FYAH BALL 😢 pic.twitter.com/zIofrbYZU0 — Ziggy Marley (@ziggymarley) September 12, 2020