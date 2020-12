Academia agregó a Blue Ivy, hija de Beyoncé, como nominada a los Grammy 2021

Tras nominar solamente a Beyoncé para los Grammy por "Brown Skin Girl", ahora la Academia de Grabación agregó a Blue Ivy, su hija, entre las nominadas a Mejor Video Musical.

Cuando se anunciaron por primera vez las nominaciones al Grammy de 2021 en noviembre, "Brown Skin Girl", de "The Lion King: The Gift", solo incluyó a la ex Destiny's Child como la principal nominada.

Sin embargo, la Academia de Grabación actualizó la nominación para incluir tanto a Blue Ivy como a WizKid, otro artista destacado en la pista.

A sus ocho años, Blue Ivy es una de las nominadas al Grammy más jóvenes de la historia, pero no la más joven: esa distinción es para Leah Peasall de las Peasall Sisters, quien tenía ocho años cuando fue nominada (y ganó) por Álbum del año en 2000 como uno de los artistas acreditados en la banda sonora de "O Brother, Where Art Thou?".