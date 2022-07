Backstreet Boys anunció su primer álbum de Navidad

Después de 30 años de carrera, Backstreet Boys anunció la publicación de su primer álbum de Navidad, que tendrá clásicos junto a temas originales.

La boy band confirmó su primer trabajo de este tipo, "A Very Backstreet Christmas", el que será publicado el próximo 14 de octubre y que su preventa ya está disponible.

"Hemos querido hacer un álbum de Navidad durante casi 30 años y estamos más que emocionados de que finalmente suceda", dijo Howie Dorough en un comunicado.

"A Very Backstreet Christmas" contará con clásicos navideños como "White Christmas", "Silent Night" y "Have Yourself A Merry Little Christmas", además de tres nuevas canciones navideñas originales: "Christmas In New York", "Together" y "Happy Days".