Jonas Brothers confirman las primeras fechas de su gira de reunión

Casi seis años después de separarse, Jonas Brothers están de regreso con nueva música y una gira mundial cuyas fechas fueron anunciadas este miércoles.

Nick, Kevin y Joe Jonas confirmaron las fechas con un video a través de Twitter, en el que se presentaron las actuaciones de su gira, que recorrerá al menos Norteamérica en su primera parte.

Bebe Rexha y Jordan McGraw serán los números de apertura de la gira "Happiness Begins", que comenzará en Miami el miércoles 7 de agosto y concluirá en Los Ángeles el domingo 20 de octubre.

"Happiness Begins" no solo es el nombre de la gira de Jonas Brothers, sino también del álbum de estudio que lanzarán el 7 de junio, que viene a complementar el retorno del trío de hermanos luego de su separación en 2013.

The moment we've all been waiting for... The #HappinessBeginsTour is coming to a city near YOU. Can't wait to bring this show to life and hit the road with @beberexha and @jordanmcgraw! Tickets on sale next week 🔥 https://t.co/oO1hpzdzRf pic.twitter.com/4i17mJF2AS