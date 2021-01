Las mejores canciones de Justin Timberlake para festejar sus 40 años

Aunque surgió del popular grupo NSYNC, Justin Timberlake logró seguir en solitario con una exitosa carrera musical que ya comprende cinco álbumes de estudio.

Nacido el 31 de enero de 1981 en Memphis, el cantante comenzó su carrera solista solo meses después de la disolución de NSYNC con el lanzamiento de su debut "Justified" en 2002.

Desde entonces, el estadounidense ha hecho una carrera donde ha desfilado por los sonidos pop combinados con jazz, R&B y soul, vendiendo más de 80 millones de copias en todo el mundo, realizando giras con baile y música, y logrando posicionar diversos singles por casi dos décadas.

A continuación, algunas de ls mejores canciones de Timberlake:

"Cry Me a River" (2002)

"Rock Your Body" (2003)

"Señorita" (2003)

"SexyBack" (2006)

"My Love" (2006)

"What Goes Around... Comes Around" (2006)

"Mirrors" (2013)

"Not a Bad Thing" (2014)

"Can't Stop the Feeling!" (2016)