Mel B alimenta rumores de reunión de Spice Girls en Glastonbury

Mel B, integrante del icónico grupo Spice Girls, dio señales de una posible reunión en la próxima edición del festival Glastonbury en 2023.

En un episodio del programa "The Big Narstie Show" en Channel 4, el rapero Narstie le preguntó a la cantante si el grupo tocara en Glastonbury él podría ser parte del concierto.

"Sí, me gustaría eso. Eso sería genial", respondió Mel B, a lo que otro conductor, el comediante Mo Gilligan, le dijo a la artista "¿Así que vas a tocar en Glastonbury?" y ella respondió "¡Sí, eso creo!", seguido de un silencio al que agregó: "Pero tengo que convencer a las otras cuatro perras para que lo hagan conmigo".

Gilligan volvió a insistirle: "¿Las Spice Girls tocarán en Glastonbury?" y Mel B solo respondió "¡Basta! ¡Callen la boca! Yo nunca dije eso", en medio de la histeria del público.

Este sería el segundo nombre clásico que podría estar en Glastonbury 2023 tras la confirmación de Elton John.

La última presentación de Spice Girls fue a mediados de 2019 con una serie de shows en estadios en Reino Unido e Irlanda. Tras ello, la propia Mel B había deslizado la posibilidad de poder estar en Glastonbury 2020 pero la edición fue postergada por la pandemia.

El festival Glastonbury 2023 se realizará entre el 21 y 25 de junio.

It's official (kinda), the Spice Girls will be at Glastonbury 2023!! @OfficialMelB #TheBigNarstieShow pic.twitter.com/qtHKSknBoV