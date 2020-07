Miembros de One Direction recordaron los 10 años del inicio de la banda

Este jueves 23 se cumplen 10 años desde la formación de One Direction y mientras está en pausa la banda, sus integrantes recordaron en redes sociales al popular proyecto.

Harry Styles, quien ya ha lanzado dos discos solistas y ha actuado en cine, escribió: "He visto cosas y lugares con los que solo había soñado cuando era niño. He tenido el placer de conocer y trabajar con algunas de las personas más increíbles, y he ganado amistades que sé que atesoraré por el resto de mi vida".

"A los muchachos, los amo mucho, y no podría estar más orgulloso de todo lo que logramos juntos", agregó Styles.

En tanto, Niall Horan expresó: "Tantos recuerdos increíbles que compartimos juntos. Sentimos la adoración de millones de personas de todo el planeta a diario y fue alucinante. Es una parte tan importante de nuestras vidas y siempre lo será".

"Gracias a todos los que nos han apoyado a lo largo de los años y gracias a los chicos por compartir esto conmigo", dijo por su parte Liam Payne.

Finalmente, Louis Tomlinson compartió la primera foto del grupo y dijo que "los recuerdos que hemos compartido juntos han sido increíbles. No puedo creer que ya hayan pasado 10 años".

Solo Zayn Malik, que abandonó la banda en 2015, no ha publicado ningún mensaje para celebrar los 10 años de One Direction, uno de los conjuntos más llamativos del nuevo siglo.