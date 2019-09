Nick Carter solicita orden de alejamiento en contra de su hermano Aaron

Nick Carter, integrante de Backstreet Boys, obtuvo una orden de restricción temporal contra su hermano menor Aaron después de alegar que amenazó con matar a la esposa embarazada del cantante de la boy band.

Carter dijo que la medida legal se produjo "a la luz del comportamiento cada vez más alarmante de Aaron". Por ahora, su hermano debe mantenerse al menos a 30 metros de distancia de Nick, su familia y su hogar en Las Vegas.

"Después de una cuidadosa consideración, mi hermana Angel y yo lamentamos que debiéramos buscar una orden de restricción contra nuestro hermano Aaron", dijo Nick Carter en un comunicado.

"A la luz del comportamiento cada vez más alarmante de Aaron y sus recientes confesiones de que alberga pensamientos e intenciones de matar a mi esposa embarazada y a mi hijo por nacer, no nos quedó más remedio que tomar todas las medidas posibles para protegernos a nosotros mismos y a nuestra familia", agregó.

Aaron, que saltó a la fama a fines de la década de 1990 como cantante infantil, reconoció la orden de restricción en las redes sociales, pero negó las acusaciones de comportamiento amenazante.

"Cuídate, Nick Carter. Hemos terminado de por vida", dijo el cantante en Twitter, además de decir que no lo ha visto "en cuatro años y no tengo intención de hacerlo". En otro tuit, afirmó: "Estoy asombrado de las acusaciones que se hacen contra mí y no deseo dañar a nadie, especialmente a mi familia".

I am astounded at the accusations being made against me and I do not wish harm to anyone, especially my family.

All I ask is for my family to leave me alone. This is blood. Not love. I will never be around you and I don’t want to be around you. I am the one who said I’m done then you send me this!? Ok. Stop trying to get me 5150’d before I file a harassment suit myself nick I have the $