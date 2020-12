Taylor Swift imparable: lanzará este jueves su segundo álbum de 2020, "Evermore"

En un anuncio sorpresa, Taylor Swift reveló que lanzará un nuevo álbum la noche de este jueves llamado "Evermore", que describió como "hermana" de su último lanzamiento, "Folklore".

En una serie de publicaciones en las redes sociales el jueves por la mañana, Swift describió los orígenes del álbum. "Para decirlo claramente, no podíamos dejar de escribir canciones. Para tratar de decirlo de manera más poética, se siente como si estuviéramos parados en el borde de los bosques folclóricos y tuviéramos una opción: dar la vuelta y regresar o viajar más hacia el bosque de esta música. Elegimos vagar más profundo", dijo.

"Nunca he hecho esto antes. En el pasado, siempre traté los álbumes como épocas únicas y pasé a planificar la siguiente después del lanzamiento de un álbum", continuó.

"Había algo diferente en el 'folklore'. Al hacerlo, me sentí menos como si me fuera y más como si estuviera regresando. Me encantó el escapismo que encontré en estos cuentos imaginarios / no imaginarios. Me encantó la forma en que dieron la bienvenida a los paisajes oníricos, las tragedias y las historias épicas de amor perdido y encontrado en sus vidas. Así que seguí escribiéndolos", expresó.

"Evermore" nuevamente fue co-escrito y co-producido con Jack Antonoff y Aaron Dessner. Incluirá colaboraciones con Haim, The National y Bon Iver.

