Post Malone tributó a Nirvana con concierto por streaming

El popular cantante de trap Post Malone realizó un concierto vía streaming para tributar a Nirvana, con un repertorio íntegramente compuesto por canciones de la banda liderada por Kurt Cobain.

A través de su cuenta de Youtube el intérprete de "Circles" reunió a un grupo de músicos, entre ellos el baterista de Blink-182 Travis Barker, para este show que inició con "Frances farmer will have her revenge on Seattle".

El listado de temas incluyó "Drain You", "Come as you are", "School" y "Heart Shaped Box", entre otras, y se extendió por más de una hora.

Durante la transmisión el bajista de Nirvana, Krist Novoselic, celebró el show y aseguró que "Post Malone y su equipo la están rompiendo". Luego agradeció al cantante y dijo estar muy orgulloso.