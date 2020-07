Prince Royce revela que padeció de Covid-19

El cantante Prince Royce reveló que fue diagnosticado con Covid-19 y que actualmente se recupera de la enfermedad causada por el coronavirus.

El bachatero detalló que hace dos semanas comenzó con los primeros síntomas: fuertes dolores de cabeza y fiebre sobre 38,5°. "Dije 'voy a ir a hacerme el examen solo por ser responsable, pero no creo que lo tenga'. Y así fue cómo descubrí que estaba contagiado", agregó el cantante que no supo cómo se infectó.

"Les comparto esto hoy para pedirles de corazón que por favor no bajemos la guardia - este virus es real y podemos estar contagiando a los demás sin siquiera saber que lo tenemos. Yo no pensaba que lo tenía pues no me sentía tan mal y si no me hago la prueba tal vez estaría propagando el virus, sin saberlo", fue el mensaje del artista de 31 años.

Por otro lado el músico cuestionó la falsa sensación de seguridad que domina en Estados Unidos con la reapertura de bares y restaurantes. "Estuve en mi casa todo este tiempo y salí a algunos restaurantes porque los locales estaban abriendo y pensé 'bueno, en Florida no ha estado tan mal a diferencia de Nueva York'. Caí en eso y creo que a mucha gente le puede pasar, por eso cuento mi caso", detalló.