Rage Against the Machine anuncia gira mundial de 40 fechas

La banda Rage Against the Machine anunció oficialmente su regreso con una gira mundial que contempla 40 presentaciones en Estados Unidos, Canadá y Europa.

El periplo de los autores de "Sleep now in the fire" comenzará este 26 de marzo con un show en la ciudad de El Paso. Luego pasarán por festivales como Coachella, Boston Calling y Firefly Music Festival, antes de embarcarse camino a Canadá.

El 11 de agosto finalizarán su paso por Norteamérica con una presentación en el Madison Square Garden de Nueva York para luego viajar a Europa y actuar en Leeds and Reading y Lollapalooza Berlin.

Por ahora la gira de Rage Against the Machine culminará el 12 de septiembre Viena, Austria.

El dúo Run the Jewels será el encargado de abrir los shows del grupo en la mayoría de su gira.

Este es el primer recorrido mundial de Zack de la Rocha y compañía desde 2011.