La banda Rage Against the Machine vuelve a protagonizar un cartel de Lollapalooza a 12 años de su última aparición en el evento.

Esta vez los autores de "Know your enemy" serán el plato fuerte de la edición alemana del festival que se realiza en Berlín el 5 y 6 de junio de este año. El cartel también lo integran Miley Cyrus, DJ Snake, la banda alemana AnnenMayKantereit y Run the Jewels, entre otros.

Zack de la Rocha y compañía retornarán a Lollapalooza luego del explosivo show que dieron en la versión estadounidense de 2008. En aquella ocasión el vocalista tuvo que detener dos veces el concierto debido al descontrol que se vivía en el público.

Luego de esta presentación en Lolla Berlín, Rage Against the Machine volverá a Estados Unidos para continuar con su tour de reunión.

¿Y los otros Lollapalooza?

A a cinco meses de su realización la edición original de Lollapalooza (Chicago) no ha anunciado su parrilla. El evento, que se extenderá entre el 30 de julio y el 2 de agosto, calza con la agenda de Rage Against the Machine.

El grupo actuará en Chicago el 19 y 20 de mayo, aunque, a diferencia del resto de su gira, lo harán sin Run the Jewels. Además en su itinerario están libres los días 31 de julio y 1 de agosto.

En 2008, meses después de haberse concretado su primera reunión, los hombres de "Wake up" confirmaron su presencia en el festival Lollapalooza. ¿Volverá a repetirse la historia?