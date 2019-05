Rammstein lanzó su primer álbum de estudio en diez años

La banda alemana de metal industrial Rammstein lanzó su primer álbum de estudio en casi diez años, sin título y con once canciones nuevas.

En su séptimo album, cuya portada minimalista muestra una cerilla bajo un fondo blanco, la banda apuesta una vez más por la provocación y interpretaciones ambivalentes, según revelan medios alemanes.

