Rapero Afroman se inscribió como candidato a Presidente de Estados Unidos

Afroman, uno de los más afamados raperos estadounidenses, anunció que se postula oficialmente para ser Presidente de Estados Unidos en las próximas elecciones.

El sitio TMZ informó que Afroman, cuyo nombre real es Jason Foreman, presentó la documentación necesaria ante la Comisión Federal de Elecciones el pasado martes 18 de abril.

Afroman, de 48 años, saltó a la fama en 2001 con su álbum "The Good Times", que incluía las exitosas canciones "Because I Got High" y "Crazy Rap", también conocida como "Colt 45 and 2 Zig-Zags".

El artista describió ocho plataformas clave de su campaña presidencial, entre ellas reforma de la justicia penal, reforma de la aplicación de la ley, despenalización del cannabis, legalización de la prostitución y ofrecer incentivos fiscales para los deportes profesionales.