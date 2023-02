Rihanna se lució en el Super Bowl con su show de medio tiempo

Tras seis años alejada de los escenarios, la cantante originaria de Barbados sacó a relucir sus más grandes éxitos al brindar una ostentosa presentación en el medio tiempo del Super Bowl 57 efectuado en Arizona.

Vestida con un traje rojo, acompañada de bailarines y levitando gran parte del show en las alturas, el repertorio fue completado por fracciones de los éxitos "Bitch Better Have My Money", "Where Have You Been", "Only Girl (In the World)", "We Found Love", "Rude Boy", "Work", "Pour It Up", "All of the Lights", "Run This Town", "Umbrella" y "Diamonds".

Para la artista, quien ha estado ocupada con la maternidad desde el año pasado, el desafío principal de la esperada presentación fue "intentar meter 17 años de trabajo en 13 minutos".

"Tuvimos que perder algunas canciones por eso, y no pasa nada", explicó. "Pero creo que hemos hecho un buen trabajo reduciéndolas. ... Va a ser una celebración de mi catálogo de la mejor manera que hemos podido reunirlo".