Falta de conexión, mediocre, frío y poco corazón: las reacciones al primer show de Gracias Totales

La noche del sábado 29, Bogotá recibió la primera fecha "Gracias totales", el concierto que rememora en vivo el legado de Soda Stereo con Zeta Bosio y Charly Alberti junto a invitados, y que tuvo un deslucido debut según comentarios de los asistentes.

En el estadio El Campín partió la gira que seguirá por Latinoamérica y que pretende revivir los éxitos de la banda argentina con cantantes invitados. De hecho, en Bogotá aparecieron Rubén Albarrán, León Larregui, Adrián Dárgelos, Benito Cerati y Mon Laferte.

Sin embargo, los asistentes al show no tuvieron una buena recepción. En redes sociales se quejaron del espectáculo, en su mayoría por la poca interacción de Bosio y Alberti con el público, la proyección de videos grabados de Juanes y Chris Martin de Coldplay y la ausencia de éxitos de Soda Stereo.

La gira de "Gracias Totales" seguirá el martes 3 en Lima y luego se extenderá por otros lugares de Latinoamérica y Estados Unidos, hasta culminar en Santiago el 14 de mayo en el Estadio Nacional.

Creo que Bogota fue el conejillo de indias!!! En temas emblemáticos no hubo vocalista en vivo!!!!!! Esto realmente mató!!! Y para terminar puera Hombre, que mediocridad de evento @OcesaColombia

Y pagamos el vídeo concierto más caro del planeta. No hay #graciastotales

Asistentes a #GraciasTotales : Muy buena tecnología, pero faltó conexión con el público. Buenos invitados, pero la mayoría fue a través de pantallas y no hubo feeling. Otros asistentes: pEro eL aLmA de GuStAvO eS EtErna GraCiaz ToTaleS soS un LaGo en EL ciElo

Sólo diré:

1. La mejor presentación fue la de Mon Laferte.

3. CÓMO NO CANTARON TÉ PARA TRES Y NADA PERSONAL????

4. Andrea Echeverry no cantó En la Ciudad de la Furia, y eso me dolió en el alma.



Aún así, Charly y Zeta estuvieron increíbles, y nos lo gozamos. #GraciasTotales