A 25 años del álbum debut de Foo Fighters

Como una experiencia catártica tras la muerte de Kurt Cobain en 1994, Dave Grohl decidió grabar por sí mismo música que luego bautizó como Foo Fighters y cuyo álbum cumple 25 años este sábado.

El estadounidense, cinco meses después del líder de Nirvana, grabó una serie de canciones, tocando todos los instrumentos y las dejó registradas en 100 cassettes que él mismo repartió entre sus amigos músicos.

Esas copias, firmadas como Foo Fighters, llegaron hasta Capitol Records, que decidió fichar a Grohl para lanzar 12 canciones como álbum el 4 de julio de 1995.

"Estaba muy, muy emocionado de hacer esto. Quiero decir, fue casi como un proyecto escolar", dijo Grohl recientemente a Matt Wilkinson en Beats 1 de Apple Music.

Este primer trabajo de Foo Fighters presentó los intereses en ciencia ficción de Grohl, con la portada con una imagen de una pistola desintegradora del personaje "Buck Rogers", el nombre Foo Fighters que era el término usado en la Segunda Guerra Mundial a objetos voladores no identificados y la creación del sello Roswell Records en honor al incidente de 1947.

"This Is a Call", "I'll Stick Around" y "Big Me" son parte de los éxitos incluidos en el álbum debut de Foo Fighters, que vio a Grohl pasar de detrás de los platillos de Nirvana a ser el frontman de una de las bandas más populares del planeta.