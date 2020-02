A los 64 años murió Andy Gill, guitarrista de Gang of Four

Andy Gill, miembro fundador y guitarrista del grupo británico post-punk Gang of Four, murió a la edad de 64 años por complicaciones respiratorias.

Thomas McNeice, John Sterry y Tobias Humble, miembros del grupo en la actualidad, anunciaron la muerte del guitarrista a través de Twitter. Gill murió en un hospital de Londres luego de una breve enfermedad respiratoria dijo un representante.

"Esto es muy difícil para nosotros de escribir, pero nuestro gran amigo y Líder Supremo ha muerto hoy", dice el texto. "La última gira de Andy en noviembre fue la única forma en que realmente iba a retirarse; con una Stratocaster alrededor de su cuello, gritando con comentarios y ensordeciendo la primera fila", siguió el comunicado

"Uno de los mejores que lo han hecho, su influencia en la música de guitarra y el proceso creativo fue inspirador para nosotros, así como para todos los que trabajaron junto a él y escucharon su música. Y sus álbumes y su trabajo de producción hablan por sí mismos", expresaron sus compañeros.

Gang of Four fue fundada en 1976 por Gill junto a Jon King, Hugo Burnham y Dave Allen, convirtiéndose en un referente del post punk a principios de los '80 y destacando con discos como "Entertainment!", "Songs of the Free" y "Hard".