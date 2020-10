Arctic Monkeys lanzará su primer álbum oficial en vivo grabado en Royal Albert Hall

El próximo 4 de diciembre, Arctic Monkeys lanzará un álbum en vivo de un concierto realizado en Londres en 2018 y cuyas ganancias serán destinadas a caridad

El conjunto liderado por Alex Turner se presentó en junio de 2018 en Royal Albert Hall de Londres en un evento a beneficio de War Child UK, una organización benéfica que apoya a los niños que se recuperan del costo físico y psicológico de sobrevivir a la guerra.

Ahora el lanzamiento del primer álbum en vivo oficial de Arctic Monkeys también irá en ayuda de la organización, con las ganancias del disco destinadas a apoyar la labor.

El álbum, grabado en la gira Tranquility Base Hotel & Casino, estará disponible en doble vinilo, CD y digitalmente, y tendrá 20 canciones, entre ellas "Brianstorm", "Do I Wanna Know?", "I Bet You Look Good on the Dancefloor" y "R U Mine?".