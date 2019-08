Bon Jovi promete más "conciencia social" en nuevo álbum

Jon Bon Jovi reveló el título del nuevo álbum de su banda a bordo del Crucero Mediterráneo Runaway to Paradise en conversación con los fanáticos, tomando las próximas elecciones estadounidenses como motivo.

"Bon Jovi: 2020" será el título del nuevo trabajo, el número 15 de la historia de los estadounidenses. "Es un año de elecciones, ¿por qué no? No podría hacer nada peor", afirmó.

La otra razón para el título, explicó, fue que tiene una "visión clara" después del lanzamiento del álbum anterior de la banda en 2016.

"'This House Is Not for Sale' se ocupó de asuntos personales y ahora están detrás de nosotros. Ahora tengo una visión clara en el futuro", afirmó.

Bon Jovi agregó que el álbum presentará temas más "socialmente conscientes", incluidas canciones sobre veteranos con trastorno de estrés postraumático y los recientes tiroteos en Ohio y Texas.