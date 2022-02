Dave Grohl en alerta: reveló pérdida de audición en uno de sus oídos

El líder de Foo Fighters y ex miembro de Nirvana, Dave Grohl, habló por primera vez sobre su pérdida auditiva y dijo que ha estado leyendo los labios en las últimas décadas.

En conversación en el programa The Howard Stern Show, el músico afiirmó que "si estuvieras sentado a mi lado aquí en la cena, no entendería ni una puta palabra de lo que me dijiste todo el puto tiempo".

"Lo peor de esta mierda de pandemia es que la gente usa mascarillas. Llevo leyendo labios como 20 años", agregó, además de confesar: "Soy músico de rock. Estoy sordo. No puedo oír lo que estás diciendo".

Grohl está a la espera de lanzar este viernes 25 un álbum de metal y también el estreno de la película de terror de Foo Fighters, "Studio 666". Además, en marzo encabezará el festival Lollapalooza Chile.