David Gilmour publica en YouTube el registro de "Live At Pompeii"

En 2017, David Gilmour lanzó su álbum en vivo "Live At Pompeii", un registro del show que realizó en julio de 2016 en el Anfiteatro de Pompeya y que desde este viernes está disponible en YouTube.

En el canal oficial del guitarrista británico se publicaron las 22 canciones del show, mismo tracklist del álbum y DVD lanzado en 2017 como parte de la gira mundial de "Rattle That Lock".

Entre las canciones se incluyen clásicos de Pink Floyd, como "Wish You Were Here", "One of These Days","Shine On You Crazy Diamond" y "Comfortably Numb", entre otros.

El registro de "Live At Pompeii" solo había sido exhibido hasta ahora en una sola función en septiembre de 2017 y luego fue editado en DVD y Blu-ray.