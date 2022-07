Eddie Vedder expulsó a fan de show por comportamiento violento

Eddie Vedder expulsó a seguidora que asistió a un show de Pearl Jam en Zúrich por golpear a otro fanático en medio del público.

El hecho ocurrió en Hallenstadion Zurich cuando una mujer golpeó a un hombre en la cabeza por estar filmando la interpretación de "Animal".

Vedder pausó el show y pidió encender las luces. "Oye, lo vi todo. Lo sé, te estaba molestando. Estabas desanimada porque estuvo filmando todo el tiempo", dijo Vedder a la mujer.

"La cuestión es que sé que te molestó, pero tampoco puedes golpearlo en la cabeza, aunque seas mujer. Aprecio el hecho de que puedas ser fuerte. Deja de pegarle, te vas de aquí. La violencia no está permitida. Lo siento señora, no se permite la violencia. Podrías haberme saludado, te estaba mirando directamente. No estamos golpeando a la gente aquí. Lo siento", expresó el cantante.

Eddie Vedder stopped Pearl Jam's gig in Zurich to throw out a fan who started hitting the man in front of her for filming the band's performance of "Animal." https://t.co/oVtjnzReJd pic.twitter.com/P1l2lpmi4k