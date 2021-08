Ex miembro de Oasis sufrió un ataque al corazón

El ex baterista de Oasis Tony McCarroll se está recuperando de un ataque al corazón que sufrió la semana pasada y aseguró que se mantiene en peligro.

El músico de 50 años escribió por Twitter para informar "que ingresé al hospital el pasado jueves después de sufrir un infarto el miércoles por la noche".

"Aún no estoy fuera de peligro, pero solo quiero dar un gran éxito a nuestro NHS (sigla en inglés del Servicio Nacional de Salud). ¡Somos más que afortunados de tener un servicio de este tipo! ¡Gracias!'", expresó McCarroll.

El baterista fue uno de los miembros originales de Oasis, que comenzó con Paul McGuigan, Paul Arthurs y Liam, antes de que se uniera posteriormente Noel Gallagher.

McCarroll tocó en el álbum debut "Definitely Maybe" de 1994 y tras grabar "Some Might Say" fue despedido de la banda en 1995. Fue reemplazado por Alan White, quien permaneció en Oasis hasta 2004, cuando Zak Starkey se unió a la banda.

Hi All. Wanted to let you know I was admitted to hospital on Thursday after suffering a heart attack on Wednesday night. I’m not quite out of the woods as yet but just want to give a massive big up to our #NHS We are more than fortunate to have such a service! Thank you!! X 🙏