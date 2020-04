Genesis anuncia streaming de célebres conciertos de su carrera

La banda británica Genesis ha anunciado su propio festival de cine durante la cuarentena por coronavirus, en el cual mostrarán proyecciones de sus diversos conciertos en vivo a lo largo de los años a través de su canal oficial de YouTube.

Los registros, de la era sin Peter Gabriel, serán liberados todas las noches de sábado desde este 18 de abril por las próximas cinco semanas. Cada video está disponible por siete días en la plataforma.

El primer concierto será el registro "Three Sides Live" de 1983, dirigido por Stuart Orme y lanzada originalmente en 1982. Presenta actuaciones en vivo y detrás de escena grabadas durante la gira "Abacab" de 1981 por Europa y América del Norte.

El 25 de abril será el turno de "The Mama Tour" (1984), el 2 de mayo "Live At Wembley Stadium" (1987), el 9 de mayo "The Way We Walk" (1992) y el 16 de mayo "When In Rome" (2007).

Todos los registros estarán disponibles los sábados a las 15:00 horas, hora de Chile.