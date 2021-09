Interpol inició la grabación de su séptimo álbum y lo lanzará en 2022

La banda estadounidense Interpol anunció que comenzó a grabar su séptimo álbum de estudio y que será publicado en 2022.

El guitarrista Daniel Kessler informó que están trabajando con los productores Flood & Moulder en el sucesor de "Marauder" de 2018. "Somos admiradores de su trabajo desde hace mucho tiempo y estamos encantados de estar en el estudio con ellos. Comenzando bien esta fiesta", dijo el músico.

Actualmente, Interpol está grabando el álbum en Londres mientras también se prepara para volver a los escenarios el próximo año, con shows programados para el primer semestre.

Flood & Moulder han tenido créditos como productores desde los '80, produciendo trabajos como "Mellon Collie" de The Smashing Pumpkins, "Pop" de U2, "Sam's Town" de The Killers, "Violator" de Depeche Mode y varios trabajos de Nine Inch Nails.