Liam Gallagher dice cuándo y dónde se puede reunir Oasis

Luego de terminar la gira mundial de su segundo álbum, Liam Gallagher respondió a un fanático la posibilidad de reunirse con Oasis.

Desde que la banda se separó en 2009, los fanáticos han esperado que Oasis vuelva a los escenarios. Un entusiasta fanático le preguntó a Liam sobre una posible reunión de Oasis en Glastonbury el próximo año.

"LG, ¿cómo crees que suena este posible titular: 'Oasis se reúne para un show único en el 50 aniversario de Glastonbury 2020'? ¿Qué piensas?", le escribió al cantante.

"Demasiado pronto", respondió el vocalista. "El pequeño (su hermano Noel Gallagher) ha amenazado con tomarse un año libre, lo cual recomiendo encarecidamente. Creo que le dará una buena sacudida a su cabeza y, bingo, estaremos en el año siguiente, ¿no?", afirmó.

Too soon the little fella has threatened to take a year off which I highly recommend so I reckon he’ll give his head a good shake and bingo we’ll be on for the following year isn’t it