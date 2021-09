Liam Gallagher sufrió un accidente en un helicóptero

El músico británico Liam Gallagher reveló que sufrió una caída desde un helicóptero y mostró las heridas que le dejó tras actuar en el festival Isle of Weight.

El ex Oasis se presentó la noche del viernes 17 en el evento inglés y este sábado publicó una imagen de su rostro con heridas y escribió "mira esto, anoche me caí del helicóptero".

Asimismo, aseguró que se encuentra bien y bromeó al compararse con el ex baterista de The Who. "¿Quién dijo que Rock and Roll está muerto? Keith Moon come tu piel de tambor", expresó.

Luego publicó una fotografía con una cerveza afirmando que "lo que no te mata te hace duro" y repitió la foto de su herido diciendo que será la portada de su próximo álbum.

So check this out I fell out the helicopter last night you couldn’t rite it all good who said RnR is dead Keith moon eat your drum skin out C’mon you know LG x pic.twitter.com/MSVR1C6EXk