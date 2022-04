Noel Gallagher en picada contra Harry Styles: aseguró que no es un músico real

El guitarrista y ex Oasis Noel Gallagher criticó a Harry Styles por su carrera y además por haber participado en un programa de talentos británico en sus inicios.

Hablando en una nueva entrevista,Gallagher afirmó que cualquier artista que encontró fama en "The X Factor", como lo hizo One Direction en 2010, "no tiene nada que ver con la música en absoluto".

"Cualquier cosa que haya surgido de 'The X Factor no tiene nada que ver con la música", dijo al periódico Daily Star y que quienes han salido de ese programa no trabajan tan duro como los músicos "reales".

"No me estás diciendo que Harry Styles está actualmente en una habitación en algún lugar escribiendo una canción. Con algo de alegría, estará rodeado de muchas chicas", aseguró el ex Oasis.

Y agregó: "Puedo asegurarles que no tiene una guitarra acústica tratando de escribir algo".