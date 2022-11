Peter Buck habló sobre las posibilidades de reunión de R.E.M.

La banda R.E.M. se separó hace más de 10 años y su ex guitarrista Peter Buck reafirmó las intenciones de seguir alejados de forma permanente.

En una entrevista con Classic Rock Magazine, Buck reflexionó sobre el fin del conjunto anunciado en 2011, afirmando que "cuando las cosas no musicales se volvieron tan intensas, me quitaron parte del placer".

"Son solo las cosas en las que te despiertas y dices: 'Dios, realmente no quiero que me tomen una foto hoy. Y realmente no quiero fingir ser un actor en un video en el que no puedo actuar'", expresó.

El estadounidense explicó que le encantaba tocar en Glastonbury "y tocar frente a mucha gente y vender múltiples copias de discos, pero nunca fue la razón por la que lo hice. Y cuando llegamos al punto en que decidimos que era el final, se sintió como una gran experiencia compartida".

"No lo cambiaría, pero no voy a volver a eso", expresó Buck, que agrego que "en la última gira que hicimos, todavía tocábamos para una gran cantidad de personas. Fuimos a Sudamérica, que era como ser The Beatles. Así que todos dijimos: 'Sí, este es un muy buen punto de parada'".