Queens of the Stone Age publica show inédito para apoyar a víctimas de ataque terrorista en París

La banda estadounidense Queens of the Stone Age publicará el próximo 13 de noviembre una presentación inédita como parte de un evento de recaudación de fondos para las organizaciones benéficas en el quinto aniversario del ataque terrorista de París.

La actuación corresponde a un set acústico de agosto de 2018 en MONA en Tasmania. Se estrenará en el canal de YouTube de Queens of the Stone Age a las 14:00 horas (hora de Chile), justo cuando se cumplen cinco años de los ataques en el que murieron 130 personas en París, incluidos 89 asistentes al concierto en el Teatro Bataclan durante un show de Eagles of Death Metal.

Life for Paris es una organización benéfica registrada destinada a apoyar a los cientos de víctimas y sus familias, mientras que Nick Alexander Memorial Trust se fundó en memoria de Nick Alexander, quien murió en el ataque de Bataclan mientras trabajaba para Eagles of Death Metal.