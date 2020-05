Serj Tankian lanzará EP con canciones que tenía pensadas para un álbum de System of a Down

El vocalista y líder de System of a Down, Serj Tankian, reveló que este 2020 lanzará un EP con canciones que había trabajado para grabar con System of a Down pero que finalmente editará por cuenta propia.

El cantante, que actualmente está residiendo en Nueva Zelanda, afirmó que el trabajo estará disponible en los próximos meses y que son canciones de rock que ya grabó en un estudio.

"Originalmente tenía estas canciones en mente para un álbum de System si terminamos haciendo un álbum de System. Pero como no podíamos ver cómo seguir adelante con eso, decidí terminarlos yo mismo y lanzarlos como EP", dijo a Spin.

"Siempre tengo pistas de rock aleatorias hechas en diferentes momentos y me siento en ellas. Y luego, un día, aparecerá el proyecto correcto o la idea correcta para lanzarlos", agregó Tankian.