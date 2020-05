YouTube emitirá el mítico show de Prince de su gira Purple Rain Tour

Los encargados de conservar el legado de Prince se asociaron con YouTube para emitir durante tres días vía streaming el registro de un show de legendaria gira Purple Rain Tour realizado en 1985.

El registro del concierto realizado el 30 de marzo de 1985 en Nueva York estará disponible en el canal oficial de YouTube de Prince solo por tres días, partiendo a las 20:00 horas (hora de Chile) del viernes 14 de mayo y continuando hasta el domingo 17.

En colaboración con YouTube y Google, el evento vía streaming se realizará en apoyo al Fondo de Respuesta Solidaria por COVID-19 para la Organización Mundial de la Salud. Las donaciones de los espectadores incluirán un componente correspondiente de Google (Google.org igualará dos dólares por cada dólar).

El concierto se lanzó originalmente como un video VHS y no estuvo disponible hasta que fue reeditado como parte de la edición de lujo "Purple Rain" en 2017. Entre los éxitos se incluyen "Let's Go Crazy", "When Doves Cry" "I would Die 4 U", "Purple Rain", "1999" y "Little Red Corvette".